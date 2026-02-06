Un experto analiza los aparatos de una pseudoterapia contra el cáncer: "El único efecto es en el bolsillo del malnacido que ha vendido esto"

"Se aprovecharon de su desesperación para sacarle el dinero". Es la conclusión de Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física, tras analizar varios aparatos de una pseudoterapia que supuestamente cura el cáncer.

Equipo de Investigación lleva hasta Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física, varios aparatos de un pseudotratamiento contra el cáncer para que los analice.

También licenciado en Física y doctor en Neurociencia, Nájera se muestra tajante sobre si es posible sanar a través de las frecuencias: "No, y suele ser un lenguaje propio de pseudoterapeutas que pone en peligro a la gente".

Tras analizar uno de los aparatos, concluye que "es el típico altavoz que se ponen los guías turísticos, para amplificar su voz cuando van guiando a la gente", al que se le habría añadido "un pulsador que no parece tener mucho sentido". Tras colocarlo a la reportera y no notar "absolutamente nada", el experto señala que puede ser porque "las señales con la intensidad tan baja probablemente no estén ni pasando la piel".

Sobre su efecto en el organismo, lo tiene claro: "Negativo no, positivo a esta intensidad tampoco. Lo que está claro es que esto no cura ninguna enfermedad".

El programa encuentra en internet exactamente el mismo aparato que compró Olga, una víctima de estos pseudotratamientos. Cuesta 2.188 euros menos que lo que ella pagó.

Nájera también analiza un dispositivo cuyo agua supuestamente ayuda a curar el cáncer. Sin embargo, para él es "un cacharro que hace burbujitas y poco más". En cualquier caso, el experto asegura que "esa agua no puede tener ningún tipo de efecto sobre la salud diferente al agua del grifo".

Por último, el profesor de Radiología analiza un supuesto 'protector de campos electromagnéticos' que había costado 1.618 euros, pero para él "es una tabla de DM que es como cartón" y que, en el mercado, tiene un precio de 15 euros. "El único efecto que va a tener es en el bolsillo del malnacido que le ha vendido esto a esta mujer", sentencia Nájera, cuya conclusión tras analizar los aparatos es que "se aprovecharon de la desesperación de esta mujer para sacarle dinero".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Cáncer S.L.' en atresplayer.