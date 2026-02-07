"Era un antisistema, el antifutbolista": así define Juanma Castaño a Javi Poves en su época de jugador

Poves soltó al foco mediático por sus ideas terraplanistas. Cuando tenía unos 20 años jugaba al fútbol y pedía cobrar en metálico porque no quería que el dinero pasara por una cuenta. "Era un tipo peculiar", relata Juanma Castaño.

Javi Poves saltó a la fama en 2024 por hacer uso del fútbol para difundir sus ideas terraplanistas aunque ya antes había sido conocido en el mundo del fútbol. El exfutbolista y ahora presidente y entrenador del Moscardó, club del madrileño barrio de Usera, ha afirmado que la Tierra no es redonda y dice que hasta que no vea pruebas concluyentes seguirá pensando así. Desde entonces todos son polémicas. La última cuando disfrazado de Jesucristo y hablando en un supuesto hebrero publicitaba su equipo de fútbol.

Pero en el pasado de Poves ya apuntaba a maneras. Así lo contaba Juanma Castaño a Equipo de Investigación en un especial de marzo de 2025. El periodista deportivo relataba cómo fue su vida como futbolista. "Era un tipo peculiar", afirma.

Castaño relataba que el Poves de entonces no quería cobrar en una cuenta bancaria, para él el fútbol era capitalista, todo lo contrario a lo que pensaba y a sus ideas antisistema. "Dejó el fútbol con veintipico años. Era un antisistema, el antifutbolista", señalaba Castaño.

El periodista contaba cómo decidió llevar a Poves a su estudio, momento en el que lanzó sus ideas terraplanistas. "Le vi que entraba perfectamente en el asunto y vi un filón", aseveraba. En aquella entrevista Poves dijo a los colaboradores que eran "un poco pringados" y que viven engañados. El tema se viralizó: solo en Instagram dos millones de personas dieron cuenta de sus declaraciones.

