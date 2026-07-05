Personas con discapacidad para "amenizar" la fiesta: la crueldad de las despedidas de soltero

El Gobierno reformó la ley de discapacidad en 2024 (posteriormente hizo más cambios) para evitar la mofa y burla de las personas con esta condición en su participación en espectáculos.

Son ruidosos, molestos y hay ciudades españolas que ya han comenzado su caza particular a las despedidas de soltero. Pero la problemática viene de lejos. En un programa de Equipo de Investigación de 2024 se analizaba el 'modus operandi' a la hora de realizar este tipo de eventos y sus problemáticas. Y no son pocas.

Algunas de estas fiestas cuentan con servicios externos para "amenizar" la fiesta. Entre las contrataciones, muchas de ellas son de personas con discapacidad, especialmente aquellas que sufren enanismo. El objetivo: humillarles y reírse de ellos.

Pero la ley de la discapacidad ha sufrido diversas reformas en los últimos años para acotar este tipo de maltrato hacia los trabajadores con discapacidad. "Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana", reza la normativa.

Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncia que estas prácticas no se pueden permitir: "Una sociedad del siglo XXI no puede permitirse tener a gente esposada, tener a gente que le dan collejas por sus cuerpos".

De hecho, una renombrada compañía británica de despedidas de soltero revela que la petición más peculiar que han recibido de sus clientes ha sido de un grupo de británicos que deseaban "perseguir a un enano disfrazado de Pikachu en Benidorm".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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