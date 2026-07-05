Hasta 100.000 euros por noche: lo que llegó a facturar una discoteca celebrando polémicos desnudos universitarios

En 2015 existían locales nocturnos donde se fomentaba que los jóvenes se quitaran la ropa a cambio de viajes o alcohol. "Una mujer no se puede denigrar así de esa manera", dice tajante una joven a las puertas de una de las discotecas más grandes de Europa.

Fiestas con un único objetivo: que las jóvenes se desnuden para llegar a facturar hasta 100.000 euros por noche. Este era el 'modus operandi' en 2015 de algunos locales de ocio nocturno que organizaban desnudos universitarios. Una práctica muy criticada en su momento y que fue desgranada en un especial de Equipo de Investigación.

La escena se repite cada viernes durante el curso académico en Madrid. Cargados con bolsas de alcohol, jóvenes universitarios se desplazan hasta un polígono industrial que alberga una macrodiscoteca, una de las salas más grandes de Europa. Las instalaciones tienen capacidad para 3.500 personas.

Los jóvenes comienzan a beber en el aparcamiento. Son tantos que muchos lo hacen alrededor del recinto. Antes de la 1:30 horas entran gratis con el carnet de la facultad y por delante les esperan cinco horas de baile, fiesta y, sobre todo, desnudos.

El mayor atractivo para que los estudiantes acudan en masa es un concurso en el que gana la chica que se quede con menos ropa. El organizador de la fiesta les anima. Muchas de las participantes son universitarias y se desnudan a cambio de regalos tan irrisorios como viajes o alcohol.

La fiesta de los desnudos universitarios se alarga hasta casi el amanecer. En una noche de estas características la discoteca puede llegar a facturar casi 100.000 euros. "Una mujer no se puede denigrar así de esa manera", dice tajante una joven en las puertas de las instalaciones.

En pocas horas, el vídeo del concurso inunda las redes sociales y lo ven miles de personas hasta que estalla la polémica y los medios se hacen eco del caso.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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