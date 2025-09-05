Ahora

La contestación de la madre de 'El Patrón' a Equipo de Investigación: "Me cago en tus muertos"

Equipo de Investigación contacta por teléfono a Conchi, alias 'La Latera', madre de 'El Patrón', acusada de blanqueo y pertenencia a organización criminal, quien responde tajante: "Conmigo no tenéis nada que hablar".

"Me cago en tus muertos": la reacción de la madre de 'El Patrón' cuando Equipo de Investigación contacta con ella

Todo comenzó el día en que la Guardia Civil pidió al juez autorización para entrar en varias viviendas de Puerto Serrano, un pequeño pueblo de Cádiz, porque consumían más luz que el hospital comarcal. Ese es el inicio de la historia de Francisco Javier Ramos, más conocido como 'El Patrón', un hombre señalado por su obsesión por el dinero y acusado de crear una supuesta red de blanqueo que, según la Guardia Civil, involucraría a familiares y conocidos.

Equipo de Investigación ha contactado por teléfono con Conchi, alias 'La Latera', madre de El Patrón, quien se encuentra en libertad con cargos por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ante las preguntas del reportero, no ha dudado en responder con contundencia: "Me cago en tus muertos, cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?".

Además, el programa muestra cómo la Guardia Civil ha localizado un vídeo en el que la propia mujer de El Patrón presume de la actividad delictiva de su pareja. El momento puede verse en el vídeo que acompaña estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

