A pedradas, escupitajos y con amenazas: así recibió el Barrio de San Lázaro a Equipo de Investigación

"¡No me ha dado de milagro!", alertaba un reportero del programa de 2016, en el que se intentaba dar respuesta a cómo 130 vecinos de un barrio marginal de Plasencia habían conseguido convertirse, presuntamente, en la mayor red de blanqueo de capitales destapada en nuestro país.

'Millonarios sin blanca' es el título de un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2016 en el que el programa analizó el modus operandi de los miembros de una importante red de blanqueo en Plasencia (Cáceres), la mayor hasta ese momento destapada en España.

Los reporteros del programa accedían al barrio de San Lázaro acompañados por agentes de la Policía, quienes les advertían de no separarse y tener cuidado. Los vecinos recibían a los periodistas a pedradas, entre insultos, escupitajos y amenazas.

"Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes", advertía uno de los residentes. Intentaron evitar que filmaran a las cuatro familias que controlaban la droga en el barrio y que el programa mostrara su mercado de heroína y cocaína.

La Policía Nacional y la Guardia Civil efectúan cada año unas cinco operaciones antidroga en ese barrio.

El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido