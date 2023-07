Los agentes de la Guardia Civil sospechaban que en el barrio marginal de San Lázaro, en Plasencia (Cáceres), se ha había creado una de las mayoresredes de blanqueo de capitales del país. Un barrio con una sola entrada, sin escapatoria, como mostró el programa en un reportaje estrenado en 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Yo hace años que no voy por allí"; "Yo estuve viviendo allí y me tuve que ir; vivir allí es imposible, son unos bandidos", declaraban ante las cámaras del programa varios vecinos de Plasencia en referencia a San Lázaro, zona que carece de colegios, tiendas y negocios. Muchos de los vecinos no saben leer ni escribir.

Pedro Corrales, jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil, explica cómo se desarrolló la operación. "Nos dicen que hay una serie de personas que han abierto una serie de cuentas en Plasencia y están introduciendo cantidades importantes de dinero. Entre los investigados aparecen 18 menores de edad", relata.

"Hemos calculado que estarían blanqueando 5,5 millones de euros e introduciendo en el sector bancario al menos 3,3 millones, de los que 2,3 millones se ingresaron en efectivo", asegura Corrales, quien ofrece el perfil de los miembros de la trama, como se puede observar en el vídeo situado sobre estas lineas: "La mayoría son desempleados, amas de casa, estudiantes o pensionistas y se hacen pasar por comerciantes de venta ambulante o vendedores de chatarra".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.