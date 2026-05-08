Bastida, sobre la reunión de agitadores de ultraderecha en Torre Pacheco: "Acuden al efecto llamada, nadie les llama. No son héroes"

Javier Bastida recuerda los tensos días en Torre Pacheco, a donde acudió la 'creme de la creme' de los agitadores de extrema derecha: "Consiguieron lo que estaban persiguiendo: visualizaciones, obtener un rédito monetario a una desgracia".

Meses atrás, Torre Pacheco se encontraba inmersa en un clima de tensión que se alimentaba en las redes sociales. El Ministerio del Interior llegó a contabilizar más de 140.000 mensajes de odio en esos días.

Los agitadores siguen difundiendo contenidos falsos y el día 15 de julio convocan a sus seguidores en la localidad. La Guardia Civil blinda el municipio, identifican a quienes llegan y revisan vehículos. Las calles están desiertas y la mayoría de los comercios cerrados. La actividad se concentra en la plaza del Ayuntamiento, donde se gritan consignas fascistas y racistas.

"Aquí viene la creme de la creme de los agitadores propagandistas de ultraderecha, tipo Vito Quiles, Bertrán Ndongo, Carmen López, que vienen aquí a por su minuto de gloria", explica el periodista Paulino Ros.

"Yo dudo mucho que algún vecino de Torre Pacheco tenga el teléfono de Vito Quiles o de Dani Esteve. Ellos acuden al efecto llamada, que es diferente, nadie les llama. No son héroes, no son salvadores", comenta Javier Bastida, que asegura que lograron "lo que desde el primer momento estaban persiguiendo: visualizaciones, capitalizar sus redes, obtener un rédito monetario a una desgracia como fue lo que ocurrió allí".

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