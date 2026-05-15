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Un "barco pequeño"

Un médico que ha hecho cuatro expediciones en el crucero con hantavirus desvela su experiencia: "Aquí estás solo"

Equipo de Investigación localiza a un médico que ha trabajado en cuatro expediciones del MV Hondius. Asegura que es un "barco pequeño" donde "no hay tratamiento para el virus y tampoco hay test. Solo puedes dar cuidados básicos".

Equipo de Investigación localiza a un médico que ha trabajado en cuatro expediciones del MV Hondius. Asegura que es un "barco pequeño" donde "no hay tratamiento para el virus y tampoco hay test. Solo puedes dar cuidados básicos".

EL 1 de abril, el MV Hondius zarpa de Ushuaia. Nada hace sospechar que algo va a salir mal. 114 pasajeros suben a bordo, donde les esperan 61 tripulantes. En total, 23 nacionalidades

Comienza una ruta por el Atlántico Sur rumbo a algunos de los lugares más aislados del planeta. El primer destino es las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Durante días, todo sigue con normalidad, pero mientras los pasajeros recorren un santuario de fauna único, un ciudadano neerlandés empieza a encontrarse mal.

Tiene fiebre, diarrea y dolor de cabeza y lo atiende el médico del barco. Equipo de Investigación tiene la oportunidad de hablar con un doctor que ha trabajado en cuatro expediciones del Hondius. Explica que "en todos los viajes hay alguien que se pone bastante enfermo, que les sube la tensión, no pueden caminar bien, a veces algún ictus y cosas así".

Su experiencia es la de trabajar en "un barco pequeño". "En los barcos más grandes tienen un equipo pero aquí estás solo", afirma el médico, que cuenta que ahí "no hay tratamiento para el virus y tampoco hay test. Solo puedes dar cuidados básicos: bajar la fiebre, analgésicos y antibióticos si hay infección bacteriana".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.

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