El programa Equipo de investigación abordó las claves del suceso en el reportaje 'Pacto de silencio' estrenado en 2011 y reemitido nuevamente en laSexta este sábado. La investigación del espacio presentado por Gloria Serra se centró en descubrir por qué han mentido una y otra vez quienes fueron imputados en el crimen.

Los padres de la víctima participaron en la grabación, como puede observarse en el vídeo superior. "Es lo peor que te puede pasar en la vida, no saber si estará bien o no, con quién estará..." expuso la madre, Eva Villanueva. Para que el caso de su hija no terminara convirtiéndose en una desaparición más, los familiares de Marta decidieron echarse a la calle.

Junto a ellos siempre ha aparecido un anciano, el abuelo. "Le han arrancado su vejez", lamentó Eva al referirse a a su padre, a quienes mucho definen como un abuelo coraje. Según su testimonio, "le han arrancado su vejez, la vida que le queda, pero él dice que no le importa estar malo, que le duela la pierna... Que mientras siga en este mundo, seguirá buscando a su nieta".

El padre de Marta, Antonio del Castillo, recordó cómo se desarrolló la búsqueda de su hija en el río Guadalquivir: "Fue durísima. Los veía salir del agua llenos de barro desde la mañana hasta que se ponía el sol. Arriesgaban sus vidas por una mentira de un niñato...".

Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo y por un delito contra la integridad moral por no revelar el paradero del cadáver. Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', fue condenado a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento. El resto de los acusados fueron absueltos. 'El Cuco' y su madre, Rosalía García, también han sido condenados a dos años de prisión por un delito de falso testimonio. Deben indemnizar con 30.000 euros a los padres de la víctima.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2011 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.