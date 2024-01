En 2018, Equipo de Investigación siguió la pista de los hermanos Chincoa, por entonces los ladrones más temidos en Andalucía por sus asaltos al frente de la 'banda del BMW', hasta el pueblo donde se criaron. Allí, el programa localizó la vivienda familiar y preguntó a un vecino, que explicó que allí vivía un ganadero y pastor que tenía "gallos de pelea".

Otro residente de la zona apuntaba que la madre de los hermanos estaba en la cárcel: fue condenada a 18 años de prisión por participar en un asesinato. Sus hijos, que entonces tenían solo 13 y 12 años, quedaron a cargo del padre, a quien Equipo de Investigación encontró en el campo.

Sin embargo, el padre de los Chincoa no quiso responder a preguntas sobre sus hijos: "No quiero saber nada", aseveró ante las cámaras. "No vayamos a liarla, eh. Como me líe, me lío", advertía.

En cambio, el tío de los ladrones sí atendió a Equipo de Investigación y reveló cómo eran en la infancia y los problemas legales de su madre, que los hermanos nunca han tenido carnet de conducir y "no han trabajado en la vida". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.