"Nunca he tenido nóminas": las condiciones de "semiesclavitud" de una camarera en hostelería

La mujer aseguraba en 2022 a Equipo de Investigación que "en 20 años" jamás había tenido un contrato. Tras dos décadas de experiencia profesional, relataba cómo habían sido sus trabajos en el sector, también los abusos.

La subida incesante de precios ha provocado que la hostelería devalúe cada vez más a sus trabajadores. En un sector en el que se producen numerosos fraudes a la Seguridad Social e ilegalidades con respecto a los trabajadores, la subida de la inflación a causa de la guerra en Ucrania ha llevado a que las medidas sean cada vez más desesperadas.

Equipo de Investigación analizaba el sector en 2022 y hablaba con una camarera que no dudaba en contar su mala experiencia trabajando. Tras más de 20 años de experiencia como camarera en España no duda en aseverar que en muchos de sus trabajos ha estado en condiciones de "semiesclavitud".

La mujer muestra su cara, no quiere que la reconozcan y quedarse sin trabajo. "Yo en 20 años no he firmado un contrato. No tengo nómina", aseguraba entonces. Llegaba a trabajar hasta 20 horas al día. "Te pisotean mucho, te hacen sentir que eres una mierda. Yo recuerdo ir llorando a trabajar todos los días", afirmaba.

También cuenta que empezó en el sector porque no quiso estudiar y en su zona lo habitual es la hostelería o el campo. "Nunca he tenido nóminas", agrega rotunda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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