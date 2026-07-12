La indignación de un hostelero al saber que está cobrando por el agua filtrada cuando es igual que la del grifo

Equipo de Investigación llevaba los resultados de un laboratorio a un establecimiento que alquila un sistema de filtrado de agua. "Me están tomando el pelo", decía el hostelero.

Quien hizo la ley, hizo la trampa. Después de que el Gobierno prohibiera cobrar en bares y restaurantes por el agua del grifo, muchos hosteleros optaron por adquirir máquinas de filtrado para sacar rédito. Equipo de Investigación acudía en 2023 a un local y analizaba si el agua que pasa por esa máquina tiene diferencias con la del grifo provocando la sorpresa del dueño de un bar de Pedraza que llegó a cobrar el vaso de agua del grifo a 4,50 euros.

EL programa analizaba en un laboratorio el agua del grifo y el agua filtrada para poner de manifiesto los abusos cometidos por algunos empresarios de hostelería.

El equipo regresaba después a los restaurantes con los resultados. En uno de ellos, el hostelero mostraba el sistema de filtrado ante las cámaras y explicaba que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el empresario reaccionaba con sorpresa. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunciaba.

"Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detallaba. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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