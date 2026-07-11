Ciudades que parecen milenarias, pero son artificiales: China se reinventa para atraer el turismo masivo

Los detalles Parece que tiene miles de años de historia, pero apenas tiene ocho años. Es el nuevo 'cuento chino' pensado para el turismo. "Realmente no es lo que estás viendo, sino que hay algo detrás", señala al respecto José Cantero, consultor en Turismo Experiencial.

En Jiangxi, China, una ciudad aparentemente histórica y fascinante con casas de madera y pasarelas se revela como un decorado artificial diseñado para atraer turismo masivo. Aunque se presenta como una inmersión en la historia milenaria china, en realidad es una construcción reciente que busca satisfacer a turistas interesados más en la estética para fotos y vídeos que en la autenticidad histórica. José Cantero, consultor en Turismo Experiencial, destaca que esta estrategia debe comunicar claramente su naturaleza artificial. En años recientes, China ha creado 2.800 ciudades similares para captar la atención de visitantes.

Como suspendida entre las imponentes montañas de Jiangxi, en China, con sus casas de madera conectadas por interminables pasarelas y donde, al caer la noche, se alza una monumental luna llena, dando paso a una postal fascinante, la ciudad que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas es tan bonita que no parece real.

Y, en cierto modo, no lo es, porque aunque la venden como una oportunidad para sumergirse en la historia milenaria china, todo es un decorado. "Ahí estás en China evidentemente, estás en el entorno rural, pero es artificial, es algo en modo turismo de trampantojo. Realmente no es lo que estás viendo, sino que hay algo detrás", señala al respecto José Cantero, consultor en Turismo Experiencial e Inteligencia Artificial en 'iUrban'. Hace tan solo ocho años la fotografía que se podía sacar allí era muy diferente, ya que estaba todo en obras.

China ha apostado por construir estas supuestas ciudades históricas para atraer a un tipo de turismo masivo al que, a menudo, lo que menos le importa es la historia del lugar. En este sentido, José Cantero subraya que "la autenticidad ya ha pasado un segundo plano y hay turistas que lo que buscan es que si van a un sitio donde está todo recreado, les van a enseñar la China rural, con un marco donde van a encontrar todo para hacer fotos y vídeos, lo que les motiva a ir allí".

Sin embargo, no todos los viajeros salen satisfechos y algunos reconocen que fueron allí solo porque lo habían visto en redes sociales. "Si apuestas por esa estrategia de comunicación o de promoción, tiene que quedar meridianamente claro que vas a un sitio que se ha recreado artificialmente, se ha teatralizado", defiende el consultor en Turismo Experiencial e Inteligencia Artificial en 'iUrban'.

En los últimos años, China ha creado hasta 2.800 ciudades milenarias artificiales.

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