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El 'IPCC'

La subida del IPC al 3,3% ya se deja notar en las calles de España: "La pensión, como el chicle, a estirarla"

¿Por qué es importante? La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios más allá de la gasolina. "Los huevos, la leche, el pescado, la carne... todo ha subido", cuentan sobre el carro de la compra.

El IPC de la calle
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La guerra de Oriente Medio ha llegado a España. Ha llegado a los bolsillos de los españoles. Porque todo está más caro. Porque no solo es la gasolina lo que ha subido sino todo producto que esté en el supermercado. Desde los huevos a la leche pasando también por el queso y por esos pequeños placeres como las cervezas que hace no demasiado eran también más baratos. Todo, por la subida del IPC.

Por un Índice de Precios al Consumo que ha subido al 3,3% marcando un pico que no se veía desde hace años. Y se está notando. Se está notando en el IPC de la calle. En el 'IPCC'. En lo que hay que pagar cuando toca pasar por caja para abonar el precio de la comida.

"Ha subido más", dicen en la calle a la hora de responder sobre el IPC. "Joder, ¿ha subido? Yo creo que sí", cuentan otros.

Y es que se está notando. "Amor, yo es que tengo una pensión. Mira, como el chicle, a estirarla", cuentan, en la que parece la única solución en estos momentos para llegar a final de mes.

Todo, más caro. Y no, aunque no quieran decir nada y le pasen el marrón a otro sobre qué ha subido más el precio no va a bajar. Porque es para todos igual.

"El precio de los huevos, la leche, el pescado, la carne... sobre todo ha subido el precio en lo básico", cuenta un hombre.

Es la realidad de los precios. La realidad de la cesta de la compra, más allá de la gasolina, que ha dejado la guerra en Oriente Medio.

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