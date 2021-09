Cada seis horas, alguien se queda sin su bicicleta en Barcelona, que es la ciudad española más castigada por este tipo de robos. Tal es la situación que se encuentra en el 'top diez' de la lista mundial con más casos por detrás de Bogotá o Medellín.

A través de las redes sociales, los internautas se ayudan entre ellos para actuar contra los ladrones. Es el caso del youtube Adriel Torres, que graba los robos y lo cuelga en su canal. Como muestra el vídeo, el youtuber decidió poner en marcha una trampa para pillar a los ladrones. Dale al play para descubrir en qué consiste.

"Hicimos este experimento porque en Instagram me suelen mandar muchas imágenes de gente que le han robado la bici en Barcelona. En 2019 se han denunciado robos de 1.200 bicicletas y en 2020 creo que fueron unas 900. A mí me robaron una vez. La dejé atada debajo de un poste en el que había dos o tres cámaras, pero no les importó", explica a Equipo de Investigación.

Por otro lado, Equipo de Investigación es testigo de cómo una bicicleta aparcada en el paseo marítimo de Barcelona solo dura dos horas porque un ladrón se la acaba llevando, tal y como recogen las imágenes que se incluyen a continuación.

*Los vídeos se corresponden con algunos de los mejores momentos del programa de Equipo de Investigación emitido el pasado mayo.