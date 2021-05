Ocho de cada diez casas okupadas en Marbella están en urbanizaciones como la dque , una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde el metro cuadrado cuesta más de 3.600 euros.

Hablamos con Hellen Agnes, la propietaria de una de las viviendas de la urbanización, que lleva con su casa okupada desde el 14 de marzo de 2020, día en el que se decretó el estado de alarma. La mujer cuenta que la impresionante vivienda, de la que nos enseña fotografías, está valorada en "más de un millón de euros".

Sin embargo, no puede enseñárnosla porque desde hace más de un año hay un "okupa de lujo" viviendo en ella. "Conduce un coche bastante más bonito que el mío", manifiesta, tras lo que expresa que le dan "ganas de llorar" porque es la casa donde ha criado a sus hijos.

"Me da asco, me da frustración, me da rabia, tengo ganas de gritar. Tengo pertenencias y tengo hipoteca y no podemos pagarla. Hemos tenido que hablar con sus colegios porque no podemos pagar y ya necesito que salga", expresa Hellen, al tiempo que dice que el okupa asegura que tiene un contrato, pero que se trata de un documento "falso" en el que "no hay ni un DNI".