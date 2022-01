El pasado sábado de madrugada la Policía Nacional detuvo en una discoteca de Madrid a Jordi Arias Fernández, 'Lupín'. Un espectador de Equipo de Investigación reconoció al ciberestafador más buscado de España, llamó al 091 y posteriormente los agentes efectuaron la detención.

'Lupín' cuenta con una red de colaboradores a la que controla con notas de audio en las que simula ser colombiano. "Tú, si aceptas mi oferta, en este momento eres de los míos, me debes respeto y lealtad ante todo. Yo te voy a dar dinero y protección. Si quieres ser de los míos, yo te voy a cuidar", afirmaba él.

Luis Miguel Surian, investigado por estafa, es la persona que capta a terceros para la presunta organización. "Yo puse a contacto (a 'Lupín') con un par de chicas que eran amigas y que por culpa de este fenómeno ya no lo son. A cambio me iba a dar 1.000 euros y por cada factura que hicieran ellas a través de su página web, un 10%", cuenta a Equipo de Investigación.

Según relata Surian, Jordi le dijo que él era un empresario joven: "No me sorprendió porque hoy en día salen muchos en Internet que con 20 años están forrados de pasta".

Cuando la Guardia Civil se presentó en casa de Luis Miguel Surian, él pidió explicaciones a 'Lupín', que le reconoció haber "robado" a su nombre y le ofreció dinero a cambio de que no le delatara. "Si me dices todo lo que te han dicho los agentes, te daré lo que he robado a tu nombre y más por tu silenció", le respondió, según Surian.

Jordi no acepta la traición y a partir de ese momento amenaza al investigado. "Me dijo que me iba a matar, a mí, a mi hija, que sabía el lugar en el que viven mis hermanas, que iba a mandar un sicario y que mi cabeza le costaba 10.000 euros", contestó, en palabras de Luis Miguel.

'Lupín' sabe que la Guardia Civil ha localizado a su presunto colaborador en Valencia y extrema las precauciones.

"En Madrid hay ofertas de pisos de alquiler por días, él usa ese tipo de infraestructuras, alquila las casas por cinco días, alquila dos viviendas y se mueve en las dos a la vez para que no dé tiempo a ubicarlo y pedir una solicitud de entrada de registro", relata Juan Sotomayor, jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO.

"A 'Lupín' le obsesiona la seguridad, utiliza siempre identidades de terceras personas", añade Sotomayor. Además, también desvela por qué se conoce a Jordi Arias Fernández como 'Lupín': "Este nombre lo ponen los agentes porque hay unos dibujos de los años 80 en los que el protagonista se llama 'Lupín' y es el mejor estafador del mundo".

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró también el 'modus operandi' del ciberestafador para no dejar rastro. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.