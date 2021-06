El pago con criptomonedas está en plena expansión. Sin embargo, en este vídeo, Juan Carlos Galindo, economista, habla de la cara más amarga del bitcoin. "No hay narcotraficante potente que no use la criptodivisa, esto es una realidad, al igual que no hay grupo terrorista potente que no use la criptodivisa", lamenta.

En este sentido, Galindo destaca que se trata de un sistema que permite operar "con total opacidad", motivo por el que es utilizado por los grupos terroristas: "Si usan dólares, yenes o euros, cómo no van a usar un sistema que les permite estar detrás con total opacidad y sentados".