Según un informe de una asociación ecologista de EEUU avalado por la Comisión Europea, los pesticidas llegan a los productos que consumimos día a día. Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que ningún producto europeo supera los límites permitidos.

Desde Greenpeace, Luis Ferreirim, explica en Equipo de Investigación que entre los productos "más sucios" se encuentran "las fresas, las espinacas, las nectarinas, las manzanas, las uvas, los melocotones y las cerezas".

En este sentido, Ferreirim sostiene que "son productos que deben formar parte de la dieta de salud planetaria porque están en la base de una alimentación equilibrada y saludable".

Sobre la razón que lleva a usar tantos tipos de pesticidas, Luis Ferreirim lo tiene claro: "Cada vez hay más cultivos industrializados y, lamentablemente, se empieza a cultivar, cada vez más, fuera de temporada".

En las fruterías, cada vez aumenta más el interés por el producto ecológico, aunque su precio puede llegar a ser el doble y el producto dura menos. "No está tratado, no tiene pesticidas, no hay factores químicos, es lo que te da la naturaleza tal cual", sostiene Ofelia Illana, frutería Tropicana.

