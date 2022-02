Varias décadas después del crimen de las niñas de Alcàsser, Equipo de Investigación reconstruyó la huida del asesino Antonio Anglés. El programa contó con 25 testigos directos que recordaron cómo Anglés se convirtió en uno de los prófugos más buscados tras matar a las menores.

Equipo de Investigación recogió sus testimonios en un programa de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes.

El cazador Juan Canigral mostró el refugio donde Antonio Anglés se escondió tras asesinar a las niñas. "El salió de la caseta en dirección hacia mí y educadamente me saludé; le pregunté qué hacía aquí porque no era normal ver a gente extraña y él me contestó que no estaba haciendo nada malo y que tenía permiso", recordó.

"En el lugar había mantas, sacos de dormir, mochilas, un pico y una pala, un hornillo para guisar, sartenes, latas, aceite", añade el cazador.

Como reflejó Equipo de Investigación, el escondite de Antonio Anglés estaba a tres kilómetros del municipio valenciano de Alboraig.

Además, el programa también habló con un amigo de la infancia que describió al asesino de las niñas de Alcàsser. "Se ponía muy nervioso cuando discutía, se ponía loco", afirmó. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.