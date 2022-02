Varias décadas después del triple crimen de las niñas de Alcàsser, Equipo de Investigación reconstruyó la fuga del asesino Antonio Anglés con 25 testigos y trazó su perfil.

Un compañero de la infancia desveló como era él en su juventud y Equipo de Investigación recogió su testimonio en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Éramos la 'Banda de Calígula', nos detenían, nos soltaba y a las horas nos habían detenido otra vez; cogíamos un coche y lo desvalijábamos, nos metíamos en alguna tienda para coger dinero y nos llevábamos todo", recordó.

"Él vendía cocaína y heroína en su casa. Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, el hacía lo que quería. Fueron un montón de veces a hacer redadas, pero él se escapaba por el tejado, por un lado, o por otro", añadió.

Además, desveló que "era un chaval inteligente" que "de tonto no tenía nada" y que "cuando discutía con alguien se ponía loco, se ponía muy nervioso y se ahogaba".

Finalmente, su compañero dejó claro que no quería que lo vincularan con Antonio Anglés: "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las chiquillas, no he tenido nada que ver".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.