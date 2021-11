Alberto Varela, quien dirige la empresa de retiros más grande del mundo, accede a ser entrevistado, aunque quiere que su abogada esté presente en el último tramo de la grabación para hablar de "los temas más delicados". Al preguntarle por las similitudes de su organización con una secta, el empresario responde que no tiene nada que decir al respecto y que no hay ninguna denuncia contra él. "En el mundo hay habladurías sobre la gente que tiene éxito como yo", afirma.

En lo referente a las declaraciones de algunos de sus extrabajadores, que le acusan de usarles como 'mulas' para transportar la ayahuasca entre países, Varela dice que es algo que no le interesa. "No me interesa ver nada al respecto porque una 'mula' es una persona que trae droga y nosotros no trabajamos con ninguna droga", asegura.

"Si esa persona fuese 'mula' de una sustancia ilegal, podría ir y denunciarme y que venga la Policía a buscarme por ser traficante, pero eso no existe. Yo estuve en la cárcel y fui absuelto por tener ayahuasca", destaca el empresario, quien asegura que no le consta que se venda el potente alucinógeno en su web.

Las preguntas de Equipo de Investigación parecen incomodar a Alberto Varela, quien al ser preguntado por la venta de ayahuasca durante la pandemia, decide levantarse e irse de la entrevista. "Ya te llevas mucho material para difamarme y les agradezco la publicidad que nos van a hacer. Gracias a ustedes, van a venir muchas personas", declara antes de marcharse.