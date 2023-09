"Estábamos hablando un poco de todo, lo que ya os he contado...", relata Daniel Sancho Durante la reconstrucción que Equipo de Investigación reproduce. Un policía le pregunta si Arrieta quería sexo con él. "Sí, pero yo le dije: 'Lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más'".

"Me levanté, di un paso atrás y le di un puñetazo", prosigue su relato el joven. La Policía quiere que recree los hechos tal y como ocurrieron. Según éstos, la autopsia indica que la muerte de Arrieta no fue accidental, sino que murió degollado por Daniel.

¿Por qué es tan importante la reconstrucción policial? "Es lo que da la perspectiva de lo que sucedió en aquel momento. Y se hace por parte de la Policía tailandesa tan rápido porque pretende que no haya ningún tipo de contaminación en la declaración de Daniel Sancho", explica en Equipo de Investigación el abogado penalista internacional Ignacio Fúster-Fabra,

En el armario se ve amontonada la ropa del cirujano, como puede observarse en el vídeo superior. Sancho la sacó de la maleta en la que presuntamente ocultó parte del cuerpo de Edwin que todavía no se ha encontrado. Once personas acompañan al acusado. Todos son miembros de la Policía. No están presentes el juez de instrucción, ni un secretario judicial ni el fiscal del caso.

"En España tiene que haber una serie de controles jurisdiccionales que son muy importantes. La Policía no puede actuar en este tipo de asuntos sola. Tiene que haber un acompañamiento del Ministerio Fiscal, del juez que haya ordenado esa reconstrucción y, por supuesto, de un letrado de la Administración de Justicia... En Tailandia estamos hablando de un sistema totalmente diferente", señala Fúster-Fabra.

Cuando los agentes le preguntan si guardó los restos en el frigorífico Daniel Sancho se derrumba. "Vamos a dejarlo descansar. No le presionemos", dice uno de los policías.