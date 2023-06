Un anuncio a través de Internet en el que se pone a la venta un móvil de segunda mano resulta ser una presunta estafa que lleva a Equipo de Investigación hasta Natalia, conocida como la 'Reina de la Burundanga'. Está acusada de utilizar burundanga para robar a sus víctimas y costear así su adicción al póker.

Carlos, su abogado, sostiene que "es una persona que no está bien" y que cuenta con un diagnóstico por parte de "los médicos": "Se pueden dar cuenta en cuanto hablen dos minutos con ella".

La propia 'Reina de la Burundanga' accede a hablar con Equipo de Investigación, pero sin mostrar su rostro. No quiere que nadie reconozca su aspecto actual.

"Empecé jugando al póker y se me daba medianamente bien, luego se me empezó a dar muy bien. Tenía una pareja, llevábamos seis años juntas, le comentaba todo y eso hizo que se lo contara a su padre. Él quiso meterse en este negocio también y me empezó a hacer transferencias de mucho dinero hasta alcanzar más de 200.000 euros", relata.

"Yo sé lo que he hecho mal, pero no con esa familia, sino con otras personas. Pido perdón, estoy arrepentida", añade.

Según los investigadores, Natalia habría suministrado burundanga hasta a siete personas, incluido su abuelo y sus amigas. Sin embargo, ella se defiende: "Sé que no he intentado matar a nadie y eso me hace tener la esperanza"

Equipo de Investigación propone a la 'Reina de la Burundanga' hablar con la persona que denuncia la presunta estafa vendiendo un móvil de segunda mano. Sin embargo, Natalia niega cualquier tipo de engaño: "Eso es mentira".

En ese momento, interviene su abogado: "Háganlo, si quieren, pero no con ella aquí. Si hacen eso, se sale de la sala". "Vale ya, no hables más", le termina diciendo a ella.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.