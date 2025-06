Un mojitero clandestino regresa 20 minutos después de que le paren y le multen con una bandeja nueva llena de bebida

Ni las multas paran a los mojiteros clandestinos de la Barceloneta. Tras afirmar que no tiene intención de pagar, el vendedor ambulante vuelve de entre las rocas en menos de media hora con todo listo para vender.

Ni 20 minutos tarda en volver a la acción un mojitero clandestino en la Barcelona tras ser parado. Tras recibir una multa de la Guardia Urbana catalana. En menos de media hora, tiene todo listo para continuar vendiendo tal y como ha comprobado Equipo de Investigación.

La multa, de 360 euros. "No pagar. No pagar. Solo me han cogido esto", dice el mojitero al programa tras la detención.

"Ahora de nuevo. Una bandeja, todo nuevo. Sí, trabajo", cuenta. Y dicho y hecho, porque en 20 minutos está de vuelta de entre las rocas con una nueva bandeja llena de mojitos.

El lugar del escondite, lleno de hormigas, de moscas y con un fuerte olor a caca y pis.

