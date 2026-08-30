"Métete la cámara por el culo": una vecina de Lavapiés, pillada por Equipo de Investigación saliendo de un narcopiso

Las cámaras de Equipo de Investigación grabaron el goteo constante de gente entrando a un narcopiso en Lavapiés.

En 2019, Equipo de Investigación recorrió las calles de Lavapiés, en Madrid, en busca de narcopisos. "Los camellos se asoman al balcón cuando los toxicómanos llaman al telefonillo", explicó uno de los reporteros del programa en el vídeo. Y es que, en esa época, los vecinos detectaron más de 50 narcopisos en el barrio.

Las cámaras de laSexta grabaron el goteo constante de gente entrando al narcopiso y el reportero paró a una de las mujeres que salía por el portal para confirmar si allí se hacía compra-venta de heroína. "Métete la cámara por el culo", reaccionó a cámara.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.

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