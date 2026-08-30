Habla el nieto de un famoso cazatesoros: "Esta cadena de oro cuesta 250.000 dólares"

El nieto de un famoso cazatesoros muestra en este vídeo a los reporteros de Equipo de Investigación su valiosa colección de joyas.

Hace 40 años, Mel Fisher, el cazador de tesoros más famoso del mundo, descubrió el conocido como el 'santo grial de los naufragios'. Ahora, su familia sigue encontrando joyas, algo que mostraba con detalle a Equipo de Investigación en un programa de 2022. Por ejemplo, los restos del galeón español Nuestra Señora de Atocha que encontró Fisher se exhiben y venden ahora en Florida.

Además, el nieto del famoso cazatesoros muestra los tesoros que llevaba el barco español, entre los que se encontraba una "cadena de oro artesanal de casi 24 quilates valorada en 250.000 dólares". "Una de las cosas más populares es un lingote de oro que puedes tocar y que costaría entre un cuarto y medio millón de dólares y también puedes ver esmeraldas verde oscuro de alta calidad", señala, al tiempo que muestra los valiosos objetos.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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