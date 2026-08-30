Hasta 47 glaciares del Himalaya, en peligro crítico de colapso: "El aumento de temperaturas los debilita"

Los detalles Cuando los glaciares se retraen, generan grandes lagos y existe entonces el riesgo de que se desborden, como sucedió en India en 2023, cuando casi un centenar de personas murieron por esta causa.

El reciente episodio en Nepal refleja un patrón preocupante en la región del Himalaya, donde 47 glaciares están en peligro crítico de colapso. En 2021, un desprendimiento glaciar en India causó 200 muertes, y en 2023, un desbordamiento glaciar dejó casi un centenar de fallecidos. Nahúm Méndez-Chazarra, geólogo, señala que el aumento de temperaturas adelgaza y debilita los glaciares, incrementando el riesgo de colapsos. En Europa, tragedias similares han ocurrido, como en La Marmolada en 2022. Sin embargo, la falta de tecnología en el Himalaya dificulta el monitoreo y prevención, exponiendo a ocho millones de personas al peligro.

El episodio ocurrido esta semana en Nepal tiene varios precedentes. En 2021, el desprendimiento de otro glaciar dejó 200 muertos y desaparecidos en India. Y, en la actualidad, 47 glaciares del Himalaya se encuentran en peligro crítico de colapso.

En este sentido, Nahúm Méndez-Chazarra, geólogo y divulgador científico, advierte de que "el adelgazamiento que sufren los glaciares debido al aumento de las temperaturas los debilita, y al debilitarse, es mucho más probable que puedan producirse fenómenos de colapso".

Cuando los glaciares se retraen, generan grandes lagos y existe entonces el riesgo de que se desborden, como sucedió también en India en 2023, cuando casi un centenar de personas murieron por esta causa.

Incluso en Europa se han vivido tragedias parecidas. En 2022, la caída de gran bloque de hielo en La Marmolada sepultó a 11 excursionistas. En ese momento, la tecnología no llegó a tiempo.

Además, en mayo de 2025, el colapso de un glaciar en los Alpes suizos provocó un deslizamiento de tierras que sepultó el pueblo de Blatten, aunque no hubo víctimas. Nacho López, investigador del Instituto Pirinaico de Ecología del CSIC, explica al respecto que "en Blatten había un seguimiento muy exhaustivo del estado del glaciar que permitió evacuar a la población, cosa que en Nepal, tanto por medios humanos como por la cantidad de glaciares que hay, es mucho más complicado".

El "seguimiento por satélites permite ver cambios en la velocidad del hielo o pueden ponerse sismógrafos o sensores de sonido", tal y como indica Nacho López. Pero la realidad es que esto no existe en el Himalaya, donde viven ocho millones de personas expuestas al peligro de los glaciares. "Es un lugar de muy difícil acceso, donde llevar tecnología es realmente complicado", subraya Nahúm Méndez-Chazarra.

Lo más sencillo, dicen, sería medir el caudal de los ríos. Serviría al menos para evacuar a quienes estén aguas abajo, lejos del glaciar.

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