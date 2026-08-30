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Una mansión de 800.000 euros con piscina y pista de pádel: el llamativo nivel de vida de un 'Pastelero' relacionado con la droga

Equipo de INvestigación hizo un reportaje en 2016 sobre Óscar Rial, 'El Pastelero', quien poseía una mansión de casi un millón de euros que se habría comprado gracias al narcotráfico.

Así era el elevado nivel de vida de un 'Pastelero' relacionado con la droga: una mansión de 800.000 euros con piscina y pista de pádel

En este reportaje, Equipo de Investigación investigó en 2016 a Óscar Rial, 'El Pastelero', quien había sido detenido por blanqueo relacionado con el narcotráfico después de una redada. Pese a que este hombre poseía una empresa familiar de hojaldres y pasteles, su elevado tren de vida llamó la atención de su alrededor.

El periodista español Nacho Carretero, autor de 'Fariña', habló en el programa sobre cómo 'El Pastelero' fue detenido por el entramado de empresas y su patrimonio: "Le detuvieron por blanqueo, pero no llegó a juicio porque no había pruebas contra él". Lo que sí sospechaba la Fiscalía es que poseía una mansión valorada en 800.000 euros, con piscina y cancha de pádel; pero que no tenía declarada.

En este vídeo, un equipo del programa habló con el vecino de la casa de al lado: "Me parece que es del pastelero. Yo no lo conozco y si me cruzo con el no te sabría decir quién es. Tampoco se relaciona con los vecinos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Nuevos narcos' en atresplayer.

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