"Es un matadero": Equipo de Investigación destapa las "curaciones milagro" que vacían los bolsillos de pacientes en España

¿Quién se lucra con la vulnerabilidad de pacientes con cáncer? La pseudociencia no cura, pero sí factura. A partir de las 22:30h, en laSexta, Equipo de Investigación estrena 'Cáncer S.L.'.

Esta noche, a partir de las 22:30h en Equipo de Investigación, Glòria Serra y su equipo estrenan 'Cáncer S.L.', un reportaje que investiga el auge de las pseudoterapias y los tratamientos "milagro" dirigidos a pacientes oncológicos, un negocio que crece al margen de la ciencia y, en algunos casos, bajo investigación judicial.

¿Quién se lucra con la vulnerabilidad de pacientes con cáncer prometiendo estas curaciones sin respaldo científico? La investigación revela cómo en España siguen operando grupos que comercializan supuestos dispositivos milagrosos: desde máquinas de ondas de miles de euros hasta aparatos vendidos por unos cientos, que aseguran "eliminar células cancerígenas" sin ninguna evidencia científica.

"El malnacido que ha vendido esto solo tiene un efecto, en su bolsillo"

El reportaje también examina el denominado movimiento hameriano, basado en las teorías del médico alemán Ryke Geerd Hamer. Se trata de un grupo que sostiene que el cáncer tiene un origen emocional y que promueve abandonar tratamientos convencionales, como la quimioterapia.

Unas creencias pueden llevar al aislamiento de los pacientes, llegando incluso a responsabilizar a familiares y allegados de la enfermedad. Al mismo tiempo, bajo la apariencia de clínicas especializadas, operan empresas privadas que cobran sumas elevadas por tratamientos contra el cáncer sin autorización oficial, algunas sin personal médico y con investigaciones abiertas por presuntos delitos de estafa y contra la salud pública.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.