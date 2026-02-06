Emilio Molina explica por qué las demandas contra pseudoterapeutas del cáncer no suelen prosperar: "La indefensión es total"

Emilio Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Paciente de Terapias Pseudocientíficas, explica en este vídeo por qué hay tan pocas demandas contra pseudoterapeutas del cáncer y qué ocurre cuando llegan a los tribunales.

Los tratamientos no autorizados y pseudoterapias contra el cáncer están creciendo, hasta el punto de que el porcentaje de pacientes oncológicos que se someten a ellos como complemento e incluso sustituyen el tratamiento oncológico estaría cerca del 60 o 65%, según Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterapica.

Pseudoterapias que en la inmensa mayoría de casos tienen un desenlace fatal. Pero, ¿qué porcentaje de denuncias se interponen contra este tipo de falsos terapeutas?

Emilio Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Paciente de Terapias Pseudocientíficas, explica en el vídeo sobre estas líneas que prácticamente no se ponen demandas de este tipo, ya que hay caso en los que cuando se dan cuenta "no se atreven a denunciar porque no quieren sufrir lo propio de 'qué tonto he sido que he caído en esto'". En otras ocasiones son los familiares, que "sólo quieren pasar página y olvidarse del suceso por su fallecido".

Sin embargo, en los pocos casos que deciden llevar el asunto a los tribunales, Emilio indica que "se encuentran con una justicia que le dicen: 'Bueno, si eres mayor de edad, has decidido libremente'". "La justicia no protege al incauto, la indefensión del ciudadano es total", sentencia.

