Un colaborador de Temu, sobre la venta de productos de la plataforma: "No gano mucho, empezar es muy difícil"

Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores llevando a los bazares de calle y pequeños comercios a sus peores momentos. Equipo de Investigación analizaba el modus operandi de estas plataformas en un especial en 2024.

Un proveedor de Temu cuenta las dificultades de ganar dinero con la plataforma "Empezar es muy difícil"

Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores llevando a los bazares de calle y pequeños comercios a sus peores momentos. Sus bajo precios han puesto contra las cuerdas al comercio tradicional, que se enfrenta a un gigante prácticamente imbatible. Equipo de Investigación analizaba el modus operandi de estas plataformas y la calidad real de los productos que comercializan en un especial en 2024.

Así, en un discreto polígono industrial a las afueras de Madrid, el programa logra dar con uno de los proveedores locales de Temu. El pequeño almacén, rodeado de naves y camiones de reparto, sirve de escenario para conocer cómo funciona, desde dentro, la relación con la plataforma china. Allí les recibe un comerciante de origen chino, que accede a explicar en qué consiste su colaboración con Temu. "Normalmente es como vender en Amazon. Ellos se quedan con un beneficio, entre un 5 y un 10%", señala.

Sin embargo, asegura que las condiciones están lejos de ser flexibles. "Hay veces que quieres poner un precio más alto y no te dejan, porque lo consideran demasiado caro. Incluso a veces lo venden más barato de lo que nos cuesta a nosotros", denuncia.

Sobre si logra obtener ganancias, el trabajador lo descarta y lo justifica en la dificultad de arrancar con la plataforma: "No mucho, es que para empezar es muy difícil".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

