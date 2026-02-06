Un colaborador de Temu, sobre la venta de productos de la plataforma: "No gano mucho, empezar es muy difícil"

Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores llevando a los bazares de calle y pequeños comercios a sus peores momentos. Equipo de Investigación analizaba el modus operandi de estas plataformas en un especial en 2024.

Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores llevando a los bazares de calle y pequeños comercios a sus peores momentos. Sus bajo precios han puesto contra las cuerdas al comercio tradicional, que se enfrenta a un gigante prácticamente imbatible. Equipo de Investigación analizaba el modus operandi de estas plataformas y la calidad real de los productos que comercializan en un especial en 2024.

Así, en un discreto polígono industrial a las afueras de Madrid, el programa logra dar con uno de los proveedores locales de Temu. El pequeño almacén, rodeado de naves y camiones de reparto, sirve de escenario para conocer cómo funciona, desde dentro, la relación con la plataforma china. Allí les recibe un comerciante de origen chino, que accede a explicar en qué consiste su colaboración con Temu. "Normalmente es como vender en Amazon. Ellos se quedan con un beneficio, entre un 5 y un 10%", señala.

Sin embargo, asegura que las condiciones están lejos de ser flexibles. "Hay veces que quieres poner un precio más alto y no te dejan, porque lo consideran demasiado caro. Incluso a veces lo venden más barato de lo que nos cuesta a nosotros", denuncia.

Sobre si logra obtener ganancias, el trabajador lo descarta y lo justifica en la dificultad de arrancar con la plataforma: "No mucho, es que para empezar es muy difícil".

