Equipo de Investigación cumple 15 años
Glòria Serra: "Los agentes nos han contado que, en las cárceles, te da estatus que Equipo de Investigación haga un programa"
"Hemos recibido muchas amenazas, veladas o no, en redes", confiesa Glòria Serra, al repasar los 15 años de trayectoria de Equipo de Investigación en Aruser@s. "No se trata de ir en contra de nadie, sino de dar información", subraya.
Equipo de Investigación cumple 15 años en antena con 555 programas,25.000 horas de grabación y 16.000 entrevistas, y desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús conversa con Alfonso Arús, la periodista que ha encabezado este proyecto y cuya voz se ha convertido en un referente para varias generaciones.
Trabajar a contrarreloj forma parte de la rutina del equipo. Serra recuerda con tensión un programa producido en menos de seis horas sobre el rey del Cachopo: "Ese programa estaba a medio hacer, porque había denuncias de trampas, impagos y otras irregularidades. La noticia estalló un viernes a las 12:30 y nos lanzamos a la piscina para hacerlo".
Aunque lo habitual es que la producción tarde al menos un mes, Serra subraya que ante asuntos de máxima actualidad el equipo ha demostrado su capacidad de respuesta. Como ejemplo, cita, el volcán de La Palma: "Lo decidimos un miércoles, aterrizamos en el último avión y el viernes habíamos levantado un programa que hizo honor a la dignidad de las personas que lo estaban pasando mal".
Respecto a la integridad del programa, Serra es tajante: "No nos han ofrecido dinero". "Somos muy humildes, no podemos pagar nunca a nadie", bromea. Por una parte, "por motivos éticos". "Si tu pagas una entrevista normalmente te responden lo que el que pague quiere que se diga".
"No hemos recibido sobornos, pero sí burofaxes, intentos judiciales que no han prosperado y muchas amenazas, veladas o no, en redes", señala la periodista.
En 15 años, el programa ha abordado asuntos complejos, pero Serra asegura que "la casa" siempre ha confiado en la veracidad del equipo y su contenido: "Saben que no vamos a hacer tonterías, que no vamos a levantar falsos testimonios. No se trata de ir en contra de nadie, sino de dar información".
Además de temas difíciles, el programa también ha tratado con personajes insólitos y criminales en busca y captura. Serra recuerda: "El mayor alunicero de España lo estaba buscando la policía y lo encontramos nosotros. Se puso nervioso pensando que éramos agentes, pero le salió un punto de sobrado y orgullo, y nos concedió la entrevista". Gracias a estas coberturas, la policía ha logrado detener a varios delincuentes.
"Losagentes y cuerpos de seguridad del estado nos han contado que, en las cárceles, te da estatus que Equipo de Investigación haga un programa", añade Serra entre risas.
"Nunca hemos hecho alarde ideológico. Somos muy sencillos: hechos, testimonios, contexto y el hilo argumental para que la gente comprenda todo. Si no te sales de ahí, no tienes ningún problema de polarización", advierte la periodista, quien remarca que trabajar en situaciones extremas también implica riesgos.
"Ahora que somos más conocidos, la gente que hace cosas malas sabe que como mínimo vamos a contar lo que ocurre, que no vamos a exagerar. El miedo está basado en la seguridad que nosotros mismos buscamos. No somos unos kamikazes: no vamos a buscarnos la muerte ni el peligro, sino todo lo contrario", asegura Serra, reconociendo que han vivido incidentes, pero relativiza: "Ser periodista es una profesión que tiene su riesgo, pero hemos logrado controlar la tensión y el miedo porque nos pueden las ganas".
