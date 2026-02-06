Alberto Nájera desmonta el argumento de las pseudoterapias contra el cáncer: "Sí pueden hacer daño, porque un paciente puede abandonar su tratamiento"

España es uno de los países punteros en investigación contra el cáncer. Equipo de Investigación pregunta por esto a varios expertos, que contrarrestan con cifras esperanzadoras los argumentos de las pseudoterapias.

En los últimos siete años, España ha invertido casi 1.000 millones de euros en investigación contra el cáncer y ya es el cuarto país europeo con más ensayos clínicos oncológicos.

Frente a esto, crecen todo tipo de pseudoterapias alternativas de dudosa eficacia. "Terapeuta es una palabra que no significa nada en realidad. No es una palabra protegida como médico, psicólogo o fisioterapeuta", apunta Emilio Molina, de la Asociación para Proteger al Paciente de Terapias Pseudocientíficas.

Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física y licenciado en Física y doctor en Neurociencia, también pone en duda el "típico argumento" al que recurren este tipo de terapias alternativas: el de "no te va a hacer daño". "Sí puede hacer daño, porque esto puede hacer que un paciente abandone su tratamiento", apunta.

Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, aporta una cifra demoledora: "En este último año hemos diagnosticado cerca de 280.000 nuevos casos de cáncer y por los tratamientos actuales se consigue la curación aproximadamente en un 60-65% de los pacientes". Además, señala que "la meta de la Unión europea es de situarnos en el 70% en el 2030".

