Para más de 1.800 científicos la emergencia climática no existe: "Los efectos que estamos notando no son tan dramáticos"

"Los fenómenos meteorológicos extremos siempre han existido", señala rotundo Javier Vinós, bioquímico que ha firmado un manifiesto que niega el cambio climático.

Para más de 1.800 científicos de diferentes puntos del mundo la emergencia climática no existe. Todos ellos firmaron un manifiesto en 2024 en el que niegan que el calentamiento global intensifique huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales.

En un especial de Equipo de Investigación de 2024 se analizaban las teorías conspiranoicas y se ponía cara a los negacionistas del cambio climático. Entre los firmantes del manifiesto, un total de 20 españoles, entre ellos Javier Vinós, bioquímico.

"El manifiesto lo firmé porque estoy de acuerdo con lo que dice de que no hay una emergencia climática, sí hay cambio climático, pero no emergencia", señala Vinós, que asegura que los efectos que se vienen notando "no son tan dramáticos como nos están haciendo creer".

Para el científico el clima siempre está cambiando y "el cambio climático que nos ha tocado vivir en los últimos 200 años es de calentamiento", lo que en su opinión, "tanto para los seres humanos como para la biosfera, los animales y las plantas es algo muy positivo". Según Vinós, "cuando el cambio climático es de enfriamiento es mucho más negativo".

Para el bioquímico, las últimas inundaciones sufridas en España y demás fenómenos atmosféricos no son tan dramáticos como podrían parecer. "Tenemos falta de memoria. Fenómenos meteorológicos extremos siempre han existido. Una de las naves de Cristóbal Colón la hundió un huracán y la primera ciudad que creó España en Cuba fue barrida por otro", señala.

"La gente que es mayor recuerda que siempre ha habido inundaciones y todo tipo de fenómenos", insiste. Y aunque desde el programa aseguran que el cambio climático es algo constatado científicamente, Vinós sentencia para rebatirlo que "la ciencia no es una democracia".

"Lo único que constituye ciencia es la evidencia y la ciencia avanza destruyendo los consensos anteriores", espeta. "Que el consenso que tenemos ahora es este no significa gran cosa. Lo más probable es que esté equivocado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

