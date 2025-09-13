Un colaborador de Temu revela si gana dinero por vender productos de la plataforma: "No mucho, empezar es muy difícil"

A las afueras de Madrid, Equipo de Investigación habla con un proveedor local de Temu, quien reveló cómo es realmente su relación laboral con la plataforma china.

En un discreto polígono industrial a las afueras de Madrid, el Equipo de Investigación logra dar con uno de los proveedores locales de Temu. El pequeño almacén, rodeado de naves y camiones de reparto, sirve de escenario para conocer cómo funciona, desde dentro, la relación con la plataforma china.

Allí les recibe un comerciante de origen chino, que accede a explicar en qué consiste su colaboración con Temu. "Normalmente es como vender en Amazon: ellos se quedan con un beneficio, entre un 5 y un 10%", señala.

Sin embargo, asegura que las condiciones están lejos de ser flexibles. "Hay veces que quieres poner un precio más alto y no te dejan, porque lo consideran demasiado caro. Incluso a veces lo venden más barato de lo que nos cuesta a nosotros", denuncia.

Sobre si logra obtener ganancias, el trabajador lo descarta y lo justifica en la dificultad de arrancar con la plataforma: "No mucho, es que para empezar es muy difícil".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.