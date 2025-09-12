Un ingeniero, tras 14 años inspeccionando atracciones de feria: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

Equipo de Investigación entrevista a Israel, ingeniero técnico que revisa buena parte de las ferias de Madrid. En este vídeo vemos una de estas inspecciones y asegura que, a pesar de que le contratan los propios feriantes, nunca ha recibido presiones.

Todas las ferias, antes de abrir al público, deben pasar una inspección. Cada recinto, además, debe presentar un proyecto y un seguro de 300.000 euros de responsabilidad civil.

Equipo de Investigación capta una de las inspecciones de Israel, un ingeniero que revisa más de cien ferias al año. En ella, dedican tres minutos a la atracción más grande de la feria.

En otra, el ingeniero da indicaciones de que la atracción debe estar vallada. El feriante coloca una cinta a modo de señalización, si bien un niño podría pasar perfectamente por debajo de ella.

Israel, que revisa buena parte de las ferias de Madrid, valora positivamente la inspección, en la que solo ha encontrado incidencias menores como "algún cambio de posición de grupo electrógeno".

En esta revisión donde asegura que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción, señala que lo que se hace son "comprobaciones visuales", mientras que "las mediciones las hicimos ayer".

A Israel, que autoriza las atracciones, lo contratan los propios feriantes. En el vídeo sobre estas líneas prefiere no revelar lo que cobra por cada inspección y asegura que, a lo largo de sus 14 años como ingeniero técnico, solo ha visto inspecciones desfavorables "por tema documental": "Es muy raro que haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento", comenta.

Además, apunta que en todo ese tiempo, nunca ha recibido algún tipo de presión por parte de los feriantes para tener un trato de favor.

