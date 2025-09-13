La clave del éxito de Shein, según un experto: "Se saltan procesos habituales de la industria"

Pau Almar, experto en moda, revela la clave del éxito de Shein: precios dinámicos, producción ágil cerca de sus centros de distribución y tiempos de reacción de 10 a 15 días, mucho más rápidos que los competidores tradicionales.

Equipo de Investigación ha contacado con Pau Almar, experto con más de 13 años en la industria textil y residente en Dubái, para analizar el fenómeno Shein. "Ofrece precios dinámicos que varían según el usuario, ya sea nuevo o recurrente, y también dependiendo de dónde viva", explica.

Con experiencia en la dirección de estrategias comerciales para grandes empresas textiles españolas, Almar desvela una de las claves del éxito de la firma china: "No hay ningún competidor en el mercado que pueda acercarse a unos tiempos de reacción tan rápidos. Donde una marca tradicional tarda semanas o meses, Shein repite un producto exitoso en apenas 10 o 15 días".

El experto subraya además la diferencia en los procesos: "Se saltan pasos habituales de la industria. En lugar de planificar colecciones, planifican productos. Detectan qué funciona y lo reproducen".

A esto se suma su modelo de producción ágil y eficiente: "Fabrican cerca de sus centros de distribución y en tiradas muy cortas, de apenas 100, 200 o 300 unidades. En comparación, un Zara o un Mango producen decenas de miles", detalla.

Además, una vez terminada la prenda, "no necesitan grandes camiones, pallets ni infraestructura compleja para enviarla al centro de distribución; con un envío normal puede llegar perfectamente", añade Almar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.