Luis Miguel Rodríguez, 'el rey de la chatarra', revela cómo Carmen Martínez Bordiú se "metía" con él cuando salían de fiesta: "Me daba..."

Luis Miguel Rodríguez, dueño y fundador de Desguaces La Torre, propietario de un restaurante de alta cocina con precios low cost y expareja de Carmen Martínez- Bordiú, hablaba para Equipo de Investigación de sus negocios y su relación con la nieta de Franco

Después de firmar un divorcio millonario, el empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'el rey de la chatarra', se dejaba ver por los locales más exclusivos de la capital, tal y como recuerda este reportaje de Equipo de Investigación de 2024.

Al mismo tiempo, triunfaba con un nuevo negocio: un restaurante de alta cocina con precios 'low cost' ubicado dentro de Desguaces La Torre y galardonado con un 'solete' Repsol.

El programa de laSexta entrevistaba entonces al empresario, que no podía mostrarse más satisfecho con el local, en el que había 20 personas trabajando. "Sacamos para cubrir gastos y ganar 2.000 o 3.000 euros al mes", contaba. "Esto no es un negocio, es dar un servicio a la gente que viene aquí", defendía.

Cuando la redactora le pregunta si Carmen Martínez-Bordiú, su expareja, tuvo algo que ver en la fundación de este negocio, él aseguraba que "ella nunca ha opinado de nada".

"Nunca se ha metido conmigo en lo que he hecho. Si salía por ahí de marcha sí se metía conmigo, me daba. Me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", desvelaba. También reconocía que ella pagaba el alquiler del piso de la calle Velázquez de Madrid. "Una vez que se terminó la relación se terminó", destacaba.

"Eso me lo pagaba el desguace por portarme bien. Era una compensación que me daba, en vez de darme dinero, me lo daba en compensación de pagármelo en el piso, porque no tenía donde vivir", explicaba.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

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