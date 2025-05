El 'Rey de la Chatarra' habla de su relación con Carmen Martínez Bordiú: "Si me iba de fiesta me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza..."

Desguaces la Torre es uno de los negocios más conocidos de Madrid y de toda España. La empresa, dirigida por Luis Miguel Rodríguez, llegaba a facturas hasta 26 millones de euros al año hace 10 años, cuando Equipo de Investigación hizo un especial sobre el conocido 'Rey de la Chatarra'.

Aunque Luis Miguel Rodríguez no solo era conocido por su exitoso negocio que hoy en día perdura. Este empresario saltó a la palestra del papel couché por sus relaciones con Carmen Martínez Bordiú o Ágatha Ruíz de la Prada. Con la primera estuvo casado y tuvo que firmar un divorcio millonario.

Tras esto, el empresario se dejaba por los locales de fiesta más exclusivos de la capital a la vez que volvía a tener éxito con otro negocio: un restaurante de alta cocina con precios low cost dentro del desguace que incluso en ese momento tenía un Solete Repsol.

Rodríguez cuenta que el restaurante forma parte de una sociedad de hostelería formada aparte del desguace. El trasiego de gente es imparable. "Esto no es un negocio, es dar un servicio para la gente que viene aquí", cuenta, a la vez que especifica que no hay margen de beneficio más que para pagar a los 20 trabajadores.

Además, Rodríguez señala que Martínez Bordiú nunca participó, durante su matrimonio cuando se montó el restaurante, en sus decisiones empresariales. "Ella nunca ha opinado en nada, nunca se ha metido conmigo en lo que he hecho, nada más que cuando me iba de marcha me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", sentencia.

También relata que le pagaba un piso de alquiler a su entonces mujer. "Yo vivía allí y tenía que pagarlo. Una vez que terminó la relación eso acabó y todo ese dinero me lo pagaba el desguace por portarme bien", afirma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2016 de laSexta.

