Equipo de Investigación entra en Desguaces La Torre con el 'rey de la chatarra': "Es como un cochino, todo da dinero"

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, Luis Miguel Rodríguez explica que fundó Desguaces La Torre "en una tierra que me dejó mi abuela" y asegura que la idea nació tras verla "en el cine y quedarse grabada" en su cabeza.

En 2016, el último año en el que Desguaces La Torre publicó sus cuentas, la empresa alcanzó una facturación de 26 millones de euros. Su propietario, Luis Miguel Rodríguez, explica que la fundó "en una tierra que me dejó mi abuela" y asegura que la idea surgió porque "lo vi en el cine y se me quedó todo grabado en la cabeza".

Con 22 años puso en marcha un pequeño desguace a las afueras de Madrid. Hoy, impulsado por la subida del precio de los coches nuevos y los retrasos en las entregas, el negocio recibe una media de 3.000 clientes al día.

Equipo de Investigación recorre junto al conocido como ‘rey de la chatarra’ las enormes instalaciones de Desguaces La Torre, donde explica el funcionamiento de un modelo de negocio pionero en España en la venta de piezas de automóvil: "Aquí cogen, preguntan el precio, lo que vale. Si le interesa un parachoques, un volante, lo que sea, le hacen aquí la nota. Y con esto va a caja, paga y ya sale con la pieza".

El empresario afirma no saber con exactitud cuánto dinero genera la compañía, aunque señala que "aquí hay 400 personas trabajando". También destaca que el complejo ocupa una superficie de un millón cien mil metros cuadrados y define su negocio como "un cochino, que sacas dinero por todos los sitios".

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