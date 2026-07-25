Así relata su historia la primera víctima de la 'Reina de la Burundanga': "Cuando me di cuenta estaba en el hospital"

Equipo de Investigación recogió en 2023 el testimonio de Atanasio, un amigo del padre de la conocida como 'Reina de la Burundanga', que aseguró haber sido una de las primeras personas intoxicadas presuntamente por la joven.

En 2023, Equipo de Investigación reconstruyó los primeros pasos de la conocida como 'Reina de la Burundanga' y habló con quien podría haber sido una de sus primeras víctimas. Se trata de Atanasio, un amigo del padre de la joven, que relató al programa cómo una inocente cita terminó con él ingresado en un hospital.

Según explicó, conocía a la presunta autora desde que era una niña. "Se crio conmigo", recordaba durante la entrevista con los reporteros de laSexta. La relación de confianza entre ambos hizo que no sospechara cuando ella le pidió ayuda para acompañarla a comprar un coche. Durante aquel encuentro, la joven insistió en tomar un café. A partir de ese momento, los recuerdos de Atanasio se vuelven confusos.

"Cuando me di cuenta estaba en el hospital", explicó. Los médicos le realizaron numerosas pruebas y, en un primer momento, llegaron a pensar que había sufrido un ictus debido a los síntomas que presentaba. La investigación posterior apuntó a una posible intoxicación con escopolamina, conocida popularmente como burundanga.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: la Reina de la Burundanga en atresplayer.com.