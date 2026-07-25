Equipo de Investigación entra en el imperio de 'Desguaces La Torre' con el 'rey de la chatarra': "Es como un cochino, todo da dinero"

Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, acompaña a Equipo de Investigación por las enormes instalaciones de este negocio que le ha convertido en el 'rey de la chatarra'.

En 2024, Equipo de Investigación se reunió con Luis Miguel Rodríguez, fundador de Desguaces La Torre y conocido como el 'rey de la chatarra'. Durante la entrevista, el empresario recordó cómo nació una compañía que hoy se ha convertido en una referencia del sector, explicando cómo puso en marcha el negocio "en unos terrenos que le dejó su abuela". Según aseguró a las cámaras de laSexta, la idea surgió de una forma inesperada: "Lo vi en el cine y se me quedó todo grabado en la cabeza".

Con apenas 22 años abrió un pequeño desguace en las afueras de Madrid. Décadas después, aquel proyecto se ha transformado en unas instalaciones gigantescas que reciben a miles de clientes en busca de piezas de segunda mano para sus vehículos. Durante el reportaje, el empresario mostró a los reporteros cómo funciona el modelo de negocio que ayudó a popularizar en España.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: el rey de la chatarra en atresplayer.com.