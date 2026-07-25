"Vamos a por tu familia": las notas que hicieron sospechar a la Guardia Civil de la 'Reina de la Burundanga'

Equipo de Investigación analizó las pruebas que llevaron a la Guardia Civil a cuestionar la denuncia presentada por Natalia Torices, conocida como la 'Reina de la Burundanga', cuando aseguró haber sido víctima de una agresión.

Según explicó a Equipo de Investigación la capitana de la Guardia Civil Elisabel Sinde en 2023, todo comenzó cuando los agentes recibieron un aviso a través del 112 alertando de que una joven había sufrido una agresión. De acuerdo con la versión de Natalia, dos encapuchados la abordaron cuando salía de su domicilio e intentaron atacarla, aunque finalmente abandonaron el lugar sin llegar a hacerle daño.

Además, la joven aseguró estar siendo víctima de una extorsión. Sin embargo, desde el primer momento los investigadores detectaron elementos que les hicieron desconfiar de su relato como las contradicciones en la narración de los hechos y unas notas que la propia Natalia entregó a la Guardia Civil como prueba de las supuestas amenazas.

En una de ellas se podía leer: "Nos debes 30.000 euros, vamos a por tu familia". El mensaje continuaba afirmando que ya se habían entregado 200.000 euros y que aún quedaba pendiente un último pago para poner fin a las amenazas. Sin embargo, los investigadores detectaron incongruencias.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: la Reina de la Burundanga en atresplayer.com.