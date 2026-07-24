"17 horas trabajando y con amenazas": el testimonio de un exempleado de Shakira ante Equipo de Investigación

El exempleado de Shakira aseguró haber trabajado durante años para ella y relató unas supuestas condiciones laborales marcadas por la falta de contrato, largas jornadas y un ambiente de "tensión".

En 2022, Equipo de Investigación localizó a un antiguo empleado del servicio de Shakira, que asegura que trabajó en el ático de Piqué en Barcelona, valorado en más de cuatro millones de euros. El hombre afirmó que trabajó con la cantante "durante 11 o 12 años", de los que "dos fue en Barcelona". "Estuvimos hasta 2012 más o menos en España", concretó el hombre.

No lo menciona, pero el empleado demandó a la cantante en el juzgado de lo social de Barcelona denunciando que "no formalizaron un contrato de trabajo durante su relación laboral", que "no cotizaron a la Seguridad Social", que tenían "jornadas de trabajo de hasta 17 horas", y que el "ambiente de trabajo era muy tenso, incluso con amenazas".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2022 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Caso Shakira en atresplayer.com.