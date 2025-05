Localizamos a un investigado por presuntamente estafar con oro: "No me he llevado un duro de nadie; se lo digo mirándola a los ojos"

"Yo me he quedado con una mierda de pensión de 1.000 euros...", responde el investigado cuando la reportera le pregunta qué le diría a un cliente que ha perdido 500.000 euros por invertir en la empresa donde él era gerente.

Más de 3.000 personas denuncian a la empresa que se hace llamar "Sociedad Española de Metales Preciosos", que habría estafado una cantidad que podría exceder los 50 millones de euros. La Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Buscamos al gerente de 'Sempi Gold', y tras comentarle que la Guardia Civil asegura que hay hasta 3.600 afectados, el hombre responde que eso "es mentira". "El primer estafado de todo esto, soy yo. No me he llevado un duro de nadie, y estoy mirándola a usted a los ojos", defiende el hombre.

En este sentido, el investigado afirma que ya ha "declarado delante de su señoría" y está en la calle. "En mi empresa se produjo un desfalco de una persona que trabajaba en la compañía", asegura el gerente de 'Sempi Gold', quien cuenta que ha "tenido tres infartos" por los "disgustos" que ha pasado.

"¿Y usted qué le diría a un cliente que ha perdido 500.000 euros?", le pregunta la reportera, a lo que el presunto estafador responde que él también ha perdido todos sus ahorros. "Me he quedado con una mierda de pensión de 1.000 euros", subraya. La entrevista completa, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

