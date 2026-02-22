El catedratico en economía plantea la solución para el sector de la hostelería: "Pagar la cerveza a 15 euros"

Ante el panorama que golpea a la hostelería española, el catedrático de Economía aplicada José María O'Kean habla en Equipo de Investigación y da la receta para revertir la situación es clara pero costosa: mejorar los salarios, establecer horarios racionales y apostar por la formación interna.

La crisis de personal en la hostelería española no es solo un problema de falta de manos, sino un síntoma de un modelo de negocio en plena mutación. Según José María O'Kean, catedrático en Economía Aplicada, la receta para revertir la situación es clara pero costosa: mejorar los salarios, establecer horarios racionales y apostar por la formación interna.

Sin embargo, esta dignificación del sector tiene un peaje directo para el cliente. "Eso supondría pagar la cerveza a 15 euros", advierte O'Kean. El economista plantea un escenario donde el consumidor deberá decidir si está dispuesto a pagar el precio real de un servicio de calidad o si, por el contrario, presenciaremos la "desaparición del camarero tradicional" en favor de modelos de autoservicio o formatos low-cost.

Ante la dificultad de encontrar personal —tras la pandemia, unos 50.000 profesionales no regresaron a sus puestos—, la automatización ha dejado de ser ciencia ficción. Equipo de Investigación ha analizado cómo los robots ya operan en los salones españoles por costes mensuales inferiores a los 400 euros.

Sin embargo aún hay reticencias en el sector: "No puedo comparar al robot con un camarero. No lo veo una amenaza para el camarero, pero nos tenemos que acostumbrar a ver muchos", indica Carlos, empresario hostelero que tiene uno de ellos.

50.000 camareros no han vuelto a su puesto de trabajo con la pandemia, sin embargo, no parece que los robots puedan sustituirlos.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró las dificultades de un hostelero para mantener a flote su negocio: "No tengo vacaciones ni días libres".

