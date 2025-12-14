Ahora

Tragedia en Sídney

El momento en el que un héroe desarma a uno de los atacantes del tiroteo de Bondi Beach, en Sídney

Los detalles En medio del caos, un hombre se escondía tras los coches para acercarse así poco a poco a uno de los implicados. Por suerte, consiguió alcanzarle por la espalda para acto seguido desarmarle.

Australia está totalmente conmocionada a la par que agradecida con un hombre que se ha convertido en el héroe de Bondi Beach tras desarmar a uno de los atacantes del tiroteo, que se ha cobrado la vida de al menos 12 personas y ha herido a 29. Los afectados se encontraban disfrutando de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo 14 de diciembre, motivo por el que el ataque se ha calificado como "un atentado terrorista contra la comunidad judía".

Al menos dos hombres aparecieron en las inmediaciones de la playa con armas. Minutos después, han sembrado el caos dejando una cola de cuerpos y heridos.

En medio del desastre, un hombre se escondía tras los coches para acercarse así poco a poco a uno de los atacantes. Por suerte, consiguió alcanzarle por la espalda para acto seguido desarmarle.

Así, tal y como muestran las imágenes, al quitarle lo que podría ser una escopeta, apuntó al tirador, que acabó huyendo. Mientras, un segundo implicado comenzaba a disparar.

Por su parte, la Policía australiana asegura que se trata de un "ataque terrorista" y que el equipo antiterrorismo dirigirá la investigación: "No se dejará piedra sin mover". A su vez, informa de que la unidad de desactivación de bombas está trabajando actualmente en varios sospechosos de dispositivos explosivos improvisados. Asimismo, indica que "este no es momento de castigar" sino de "permitir que la Policía cumpla con su deber".

