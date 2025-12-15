No, Hacienda no se lleva sólo el 30% de la recaudación de la Lotería de Navidad y el 20% de los premios

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda por la Lotería de Navidad? En ocasiones, lo reducimos a la recaudación o a la tributación de los premios. Juan Antonio López nos lo explicó en Equipo de Investigación:

Una de las grandes dudas que surgen cada año, cerca del 22 de diciembre, es la del dinero que ingresa Hacienda con la Lotería de Navidad. Sí, es un sorteo con más tradición que relevancia en términos monetarios, pero también es un importante ingreso para las arcas del Estado. Eso sí, cuando hablamos del dinero que se queda el Estado con la Lotería de Navidad, a veces nos olvidamos de un dinero con el que, a priori, no se cuenta.

En 2025, el total de la emisión de la Lotería de Navidad asciende a 3.960 millones de euros: esto quiere decir que esta cantidad es la que se facturaría en caso de que se vendieran absolutamente todos los números disponibles, de cada serie. De esta cantidad, el 70% de la emisión, hasta 2.772 millones de euros, se destinan a premios, mientras que el 30% se va para la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). "Y el dueño de SELAE es el Estado, así que todos estos beneficios se van a los Presupuestos Generales del Estado", explicaba Juan Antonio López, subdirector de Juegos de Loterías y Apuestas del Estado en 2023, a Equipo de Investigación en un programa especial sobre el Gordo de Navidad.

A esto, se suma lo que se ingresa en forma de impuestos: todos los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20%, por lo que el Gordo, el segundo y el tercer premio reparten un 'pellizco' también para las arcas del Estado. Si el Gordo es un premio de cuatro millones de euros a la serie, cada décimo se lleva 400.000 euros. Pero de este dinero, una parte se va para Hacienda: el 20% de todo lo que supere esos 40.000 euros —aunque los primeros 40.000 están libres de impuestos—. Así pues, de los premios, Hacienda se queda con el dinero tal y como se refleja en la siguiente tabla:

¿Pero de los premios, todo se va para los premiados? Sí y no. Al final, todo depende del número de décimos premiados vendidos, porque todos aquellos décimos que se correspondan con cualquier premio y que no hayan sido vendidos no tienen a quién repartirse. En este caso, explica López, "se lo queda el Estado".

Lo cierto es que las probabilidades de que ocurra esto, que el Gordo, por ejemplo, no se haya vendido completo, no son muy altas, ya que se suelen vender la mayoría de números que entran en juego.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

